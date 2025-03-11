Jose Mourinho PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adam, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi.

Hukuk müşavirliği, ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı talimatlara aykırı hareketi, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ile Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nu hakaret, Bellona Kayserispor Antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Süper Lig temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor da çeşitli nedenlerden dolayı disipline verildi.