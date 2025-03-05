Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda ilk 4 maç fırtına gibi başladı!

4 maçın oynandığı karşılaşmada gecenin öne çıkan mücadelesinde iki İspanyol devi karşı karşıya geldi. Real Madrid, derbi maçta sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı elde etti.

REAL MADRID DERBİYİ KAZANDI

Ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti. Atletico Madrid, 32. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak, 55. dakikada Brahim Diaz'ın golü Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Madrid ekibi, deplasmandaki rövanş maçı öncesinde avantajlı konuma geçti.

ARSENAL EZDİ GEÇTİ

İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur kapısını araladı.

DORTMUND VE LILLE BERABERE KALDI

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransız ekibi Lille'i konuk etti.

Dortmund, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Lille, 68. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

ASTON VILLA DEPLASMANDA AVANTAJ KAPTI

Son 16 turunun bir diğer karşılaşmasında, Belçika ekibi Club Brugge, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırladı.

Deplasmanda 3-1 kazanan Aston Villa, rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. İngiliz ekibinin gollerini 3. dakikada Leon Bailey, 82. dakikada kendi kalesine Brandon Mechele ve 88. dakikada penaltıdan Marco Asensio attı.

Club Brugge'ün tek golü ise 12. dakikada Maxim De Cuyper'den geldi.