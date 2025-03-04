Trabzonspor’a ceza yağdı! 1 milyonluk para cezası 46 gün yasak

Trabzonspor Başkanı'na PFDK'dan ceza yağdı / A HABER ARŞİV

BAŞKANA HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da hem kulübün sosyal medya paylaşımı hem de medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin cezalarına çarptırıldı. Başkan Doğan, sosyal medya paylaşımı sebebiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası alırken, FDT 38/3, 38/1-a ve 13. maddeleri gereğince kulüp yöneticisi olarak sorumlu tutuldu.

Öte yandan, medyaya yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeleri kullanması sebebiyle 750.000 TL para cezası ve ek olarak 23 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu karar da oyçokluğu ile alındı.

ÇAYKUR RİZESPOR DA CEZALARDAN KAÇAMADI

Trabzonspor maçındaki olaylar nedeniyle yalnızca bordo-mavililer değil, Çaykur Rizespor da cezalardan nasibini aldı. Çaykur Rizespor taraftarlarının saha olaylarına karışması nedeniyle kulübe 168.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması sebebiyle ilk kez gerçekleşen ihlal kapsamında ihtar cezası uygulandı.