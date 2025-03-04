Trabzonspor’a ceza yağdı! 1 milyonluk para cezası 46 gün yasak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan disiplin ihlaline ilişkin Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan için kararını açıkladı. PFDK, Doğan’a maç sırasında uygun olmayan ve kurallara aykırı olacak şekilde yapılan davranışlar için 46 gün hak mahrumiyeti ile 750 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve 44 sayılı toplantısında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Çaykur Rizespor maçında gerçekleştirdiği disiplin ihlaline ceza yağdırdı.
TRABZONSPOR'A AĞIR CEZA!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle ağır cezalar verdi. Verilen cezaların gerekçeleri de açıklanarak, 26 Şubat 2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşanan olaylar ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar nedeniyle bordo-mavililere toplamda 1.750.000 TL para cezası ve Başkan Ertuğrul Doğan'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
TARAFTAR OLAYLARI NEDENİYLE 168 BİN TL PARA CEZASI
Trabzonspor taraftarlarının, Çaykur Rizespor maçında saha olaylarına karışması nedeniyle kulübe 168.000 TL para cezası verildi. Bu ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 52/2 ve 46/1. maddeleri kapsamında uygulanırken, saha güvenliğini ihlal eden eylemler nedeniyle kulüp sorumlu tutuldu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI PAHALIYA PATLADI
Trabzonspor'un resmi sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalar, futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici bulundu. Bu sebeple PFDK, kulübe 1.000.000 TL para cezası verdi. Söz konusu ceza, FDT 38/1-b ve 13. maddeleri uyarınca uygulanırken, oyçokluğu ile alınan karar bazı kurul üyeleri tarafından fazla bulundu.
BAŞKANA HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da hem kulübün sosyal medya paylaşımı hem de medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin cezalarına çarptırıldı. Başkan Doğan, sosyal medya paylaşımı sebebiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası alırken, FDT 38/3, 38/1-a ve 13. maddeleri gereğince kulüp yöneticisi olarak sorumlu tutuldu.
Öte yandan, medyaya yaptığı açıklamalarda da benzer ifadeleri kullanması sebebiyle 750.000 TL para cezası ve ek olarak 23 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu karar da oyçokluğu ile alındı.
ÇAYKUR RİZESPOR DA CEZALARDAN KAÇAMADI
Trabzonspor maçındaki olaylar nedeniyle yalnızca bordo-mavililer değil, Çaykur Rizespor da cezalardan nasibini aldı. Çaykur Rizespor taraftarlarının saha olaylarına karışması nedeniyle kulübe 168.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması sebebiyle ilk kez gerçekleşen ihlal kapsamında ihtar cezası uygulandı.
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