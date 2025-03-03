03 Mart 2025, Pazartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 11:19
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. İşte maç takvimi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor
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