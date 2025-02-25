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Galatasaray Mourinho için harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 01:34
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Galatasaray Mourinho için harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarf etmiş olduğu sözler üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 'Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarf etmiş olduğu sözler üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"AHLAK DIŞI İFADELERİNE..."

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" denildi.

MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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