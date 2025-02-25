Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Derbi sonrası Lemina açıklaması: Şu anki hali olsaydı ilk onu yazardım

Okan Buruk'tan derbi sonrası önemli açıklamalar

AHABER.COM.TR SORDU BURUK YANITLADI!

Teknik adam ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Okan Beltek'in "Yaklaşık, 10 gün önce Mario Lemina'nın fizik durumunun çok iyi olmadığını söylemiştiniz. ama bugün 90 dakika üst düzey bir performans sergiledi. AZ Alkmaar maçına dönseniz Lemina'yı ekler miydiniz? Geçen yıl son maçta Fenerbahçe ye yenilmiştiniz. Bugünkü maçta o açtan aldığını dersler ön plana çıktı mı? O maça bakarak bugün oyunuzu şekillendirdiniz mi?" sorusuna Buruk şu şekilde yanıt verdi:

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Savunma ön planda tutmadık, önde baskılarımıza devam ettik. Yüzde 60 topa sahip olduk, aslında savunma yapan takım topa daha az sahip olur rakibimiz yüzde 40 sahip oldu. Belki geçişler, duran toplar, rakibimizin gol beklentisi, belki bize göre bireysel hatalar da yaptık rakibimizin attığı şutlar bize göre daha çok gözükebilir ama savunmayı ön planda tutmadık. Bugün kazanmak çin elimizden geleni yapmaya çalıştık."