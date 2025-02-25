Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Derbi sonrası Lemina açıklaması: Şu anki hali olsaydı ilk onu yazardım
Galatasaray, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı. Mario Lemina’nın UEFA listesine yazılmaması üzerine sorulan soruya Buruk 'Lemina ‘Ben 3-4 gün hazırlanacağım, uzun zamandır maç yapmadım, birkaç gün hazırlanmam lazım’ dedi. O maçta kullansaydık belki de Lemina’yı sakatlayıp onu kullanamaz bir hale getirebilirdik. Bu maçın da 8-10 dakikasına baktığımızda yorgunluğu da üzerinde gördük. Onun için de takım için de en doğrusu buydu. Ama şu anki hali olsaydı ilk Lemina’yı yazardım' şeklinde yanıt verdi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
AHABER.COM.TR SORDU BURUK YANITLADI!
Teknik adam ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı. Ahaber.com.tr editörü Okan Beltek'in "Yaklaşık, 10 gün önce Mario Lemina'nın fizik durumunun çok iyi olmadığını söylemiştiniz. ama bugün 90 dakika üst düzey bir performans sergiledi. AZ Alkmaar maçına dönseniz Lemina'yı ekler miydiniz? Geçen yıl son maçta Fenerbahçe ye yenilmiştiniz. Bugünkü maçta o açtan aldığını dersler ön plana çıktı mı? O maça bakarak bugün oyunuzu şekillendirdiniz mi?" sorusuna Buruk şu şekilde yanıt verdi:
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
"Savunma ön planda tutmadık, önde baskılarımıza devam ettik. Yüzde 60 topa sahip olduk, aslında savunma yapan takım topa daha az sahip olur rakibimiz yüzde 40 sahip oldu. Belki geçişler, duran toplar, rakibimizin gol beklentisi, belki bize göre bireysel hatalar da yaptık rakibimizin attığı şutlar bize göre daha çok gözükebilir ama savunmayı ön planda tutmadık. Bugün kazanmak çin elimizden geleni yapmaya çalıştık."
Lemina ilk geldiğinde direkt ondan gelen bir şeydi zaten. '3-4 gün hazırlanayım uzun zamandır maç yapmadım. 1 haftadır antrenman yapmıyorum, hazırlanmam lazım' diye söyledi. Onu belki o maçta kullansaydık belki Lemina yı sakatlayıp onu kullanamayacağımız bir duruma getirebilirdik.
'ŞU ANKİ HALİ OLSAYDI İLK LEMİNA'YI YAZARDIM'
Bizim kendi düşüncemiz en azından bir hafta 10 günlük bir ona bir hazırlanma süresi, yavaş yavaş onu sokalım. Bu hafta iyi çalıştı Avrupa'da da yoktu, bu maça hazırladık. Bu maçın da belki son 8-10 dakikasına baktığımızda o yorgunluğu da üzerinde gördük. Onun için de takım için de ne doğrusu buydu. Lemina şu anki haliyle o zaman olsaydı ilk Lemina'yı yazardım. "