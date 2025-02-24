Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı

Galatasaray - Fenerbahçe | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in ceza sahası dışı sol çaprazından içeriye çevirdiği ve arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can oyun alanına çeldi.

64. dakikada Kostic'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği hava topunu kaleci Muslera parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

67. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya Djiku'nun kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in yakın mesafeden şutunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasında Amrabat'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.