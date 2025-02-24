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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 08:48 Güncelleme: 24.02.2025 22:14
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puan puanla sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere bitti.

Galatasaray - Fenerbahçe | Fotoğraf: AAGalatasaray - Fenerbahçe | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

(İKİNCİ YARI)
50. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in ceza sahası dışı sol çaprazından içeriye çevirdiği ve arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can oyun alanına çeldi.

64. dakikada Kostic'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği hava topunu kaleci Muslera parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

67. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya Djiku'nun kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in yakın mesafeden şutunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasında Amrabat'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe | Fotoğraf: AAGalatasaray - Fenerbahçe | Fotoğraf: AA

MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Toreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Duan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kart: Victor Osimhen (Galatasaray)

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