ZTK'da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanıyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım, çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, tüm karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşturacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
TURKUVAZ MEDYA EV SAHİPLİĞİNDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupa maçlarının hepsi A Spor ve ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)
26 Şubat Çarşamba:
15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)
27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)