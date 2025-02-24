24 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri ZTK'da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi

ZTK'da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi

AA
Giriş: 24.02.2025 10:19 Güncelleme: 24.02.2025 10:20
ABONE OL
ZTK’da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanıyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım, çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, tüm karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşturacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

TURKUVAZ MEDYA EV SAHİPLİĞİNDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupa maçlarının hepsi A Spor ve ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

ZTK'da haftanın programı belli oldu (AA)ZTK'da haftanın programı belli oldu (AA)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ZTK’da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi ZTK’da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi ZTK’da çeyrek final yolunda kritik maçlar! İşte karşılaşmaların takvimi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör