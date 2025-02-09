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Beşiktaş'ın yeni yıldız transferi Arroyo İstanbul'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.02.2025 01:09 Güncelleme: 09.02.2025 01:40
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Beşiktaş’ın yeni yıldız transferi Arroyo İstanbul’da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş’ın yeni yıldız transferi Arroyo İstanbul’da Beşiktaş’ın yeni yıldız transferi Arroyo İstanbul’da Beşiktaş’ın yeni yıldız transferi Arroyo İstanbul’da
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