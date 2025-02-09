Fenerbahçe zorlu Alanya virajında! Mourinho tercihini yaptı

Son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. (AA)

LİDERİN 6 PUAN GERİSİNDE

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic,Talisca ve Dzeko

SARI LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.