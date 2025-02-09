Fenerbahçe zorlu Alanya virajında! Mourinho tercihini yaptı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son 5 maçını kazanan sarı-lacivertlilerde, 8 eksik oyuncu bulunuyor. Youssef En-Nesyri, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür kritik maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında tarihindeki 4.000. golünü atma hedefiyle sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında saat 16.00'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
LİDERİN 6 PUAN GERİSİNDE
Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic,Talisca ve Dzeko
SARI LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.
3 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
MIMOVIC KADRODA YER ALABİLİR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilere hazır durumda gelen ve takımla çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki bek oyuncusu, teknik heyetin kararını bekleyecek.
YENİDEN SAİNT-MAXİMİN
Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya dönecek. Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.
4000. GOL HEYECANI
Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.
Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.