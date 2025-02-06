Beşiktaş Keny Arroyo’yu kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo ile anlaştı.

Siyah beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.