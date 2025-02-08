Kartal hata yapmadı! Beşiktaş Sivasspor'u mağlup etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Mücadelede siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MÜCADELEDE KARTAL'IN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ
İlk yarıda Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen müsabakada son sözü 90+4'te Joao Mario'nun penaltıdan attığı golle söyledi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanarak üç puana ulaşan taraf oldu.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı da 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası'nda ise Ocak ayında oynanan maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandı.
MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
43. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
54. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Immobile'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
58. dakikada kalesinden açılan Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği topa Bieganski müdahale etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Simic, boş kaleye göndermek istedi. Savunmada Emirhan Topçu topun ağlarla buluşmasını önledi.
65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok, iki hamlede topa sahip oldu.
72. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı ve kaleci Ali Şaşal Vural topu aldı.
86. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine geiren Mustafa Hekimoğlu, Turgunbayev'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltıda topu başına geçen Joao Mario, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2