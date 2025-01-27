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Anadolu Efes Yalova'da farklı galip!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 23:26
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Anadolu Efes Yalova’da farklı galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde geçen Anadolu Efes, devre arasına 54-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 89-56 önde bitiren Anadolu Efes, müsabakadan 110-83 galip ayrıldı.

Yalovaspor Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 110

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Anadolu Efes Yalova’da farklı galip! Anadolu Efes Yalova’da farklı galip! Anadolu Efes Yalova’da farklı galip!

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