İşte UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

FENERBAHÇE MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki UEFA maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Bu karşılaşmada VAR hakemi olarak Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise Fábio Oliveira Melo görev alacak.

BEŞİKTAŞ'A POLONYALI

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Pskit görev yapacak.

GALATASARAY'A İSPANYOL HAKEM

Ajax ile Galatasaray arasındaki maçta ise İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ve Alejandro Hernandez olacak.