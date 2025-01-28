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Sakaryaspor'dan Mesut Bakkal'a veda: Yollar ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 16:28 Güncelleme: 28.01.2025 16:29
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Sakaryaspor’dan Mesut Bakkal’a veda: Yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Bakkal çıktığı 14 maçta 5 galibiyet alabildi.

Trendyol 1.Lig'de son olarak taraftarı önünde Manisa FK'ya 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Ligin 8.haftasında Suat Kaya yerine göreve gelen Mesut Bakkal, Sakaryaspor'un başında çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Tecrübeli teknik direktör Sakaryaspor'un başında 1,36'lık puan ortalaması tutturdu.

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Sakaryaspor’dan Mesut Bakkal’a veda: Yollar ayrıldı Sakaryaspor’dan Mesut Bakkal’a veda: Yollar ayrıldı Sakaryaspor’dan Mesut Bakkal’a veda: Yollar ayrıldı
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