Sakaryaspor'dan Mesut Bakkal'a veda: Yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Bakkal çıktığı 14 maçta 5 galibiyet alabildi.
Trendyol 1.Lig'de son olarak taraftarı önünde Manisa FK'ya 2-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Ligin 8.haftasında Suat Kaya yerine göreve gelen Mesut Bakkal, Sakaryaspor'un başında çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Tecrübeli teknik direktör Sakaryaspor'un başında 1,36'lık puan ortalaması tutturdu.