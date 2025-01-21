Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray’dan flaş transfer açıklaması: Hem savunmaya hem de hücuma...

Galatasaray, Dinamo Kiev mücadelesinde 3-3 berabere kaldı. Aslan haftaya 1 puanla kapatırken karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

Dinamo Kiev maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Okan Buruk ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı.

Ahaber.com.tr'nin "Bu sezonla geçtiğimiz sezon arasındaki en büyük fark çok basit gol yememiz. Galatasaray'ın asıl sıkıntısı hücum bölgesindeki alternatifsizlik mi yoksa savunmadaki eksikler mi?" sorusuna yanıt veren teknik adam savunma hattında transfer yapmak istediklerini belirterek şu şekilde konuştu:

"Tabi ki transfer sadece hücuma oyuncu arıyoruz diye söylemedik, zaten savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Bununla ilgili bir sürü haber çıktı, sahadaki için çıktı, stoper için çıktı, burada görüştüğümüz oyuncular var. Bizim isteklerimiz de savunmaya da oyuncu transferi ve savunmamızı daha güçlü ve opsiyonlu hala getirmek.

"HEM SAVUNMAYA HEM DE HÜCUMA...

Oyun içinde de hamle yapmanız gerekiyor, sakatlığa da göre hamle yapmanız gerekiyor. Ve dizişe göre de, bazen dizilişlerimizde de bunu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden hem savunmaya hem de hücuma oyuncu alacağız. İki tarafa da oyuncu bakıyoruz. Savunma yine baktığımızda oyuncu sayısı hücumdan daha fazla aslında."