Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu
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Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."