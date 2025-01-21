Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."