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Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 22:36
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Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu
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