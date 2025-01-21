Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte yabancı VAR uygulaması ile açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar...
Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta'nın VAR Kayıtları açıklandı.
Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar...
VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum. Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."
Hakem: "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."
VAR: "88 numara."
Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."
VAR: "Katılıyorum."
İşte merak edilen pozisyonlar...