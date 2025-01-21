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Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 18:10 Güncelleme: 21.01.2025 18:16
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Süper Lig’de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte yabancı VAR uygulaması ile açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar...

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta'nın VAR Kayıtları açıklandı.

Hatayspor - Galatasaray maçındaki konuşmalar...

VAR: "Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum. Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası."

Hakem: "Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam."

VAR: "88 numara."

Hakem: "Kararım penaltı ve kart yok."

VAR: "Katılıyorum."

İşte merak edilen pozisyonlar...

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Süper Lig’de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig’de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig’de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

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