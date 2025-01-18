18 Ocak 2025, Cumartesi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 21:23
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi adına başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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