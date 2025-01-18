Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?
Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi adına başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.
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