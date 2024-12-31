Georges Mikautadze için pazarlık masası! Dursun Özbek son kozunu oynayacak

Georges Mikautadze (AFP)

MIKAUTADZE İÇİN YOĞUN TEMAS

Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze için hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı yönetim Mikautadze transferi bonservisle bitirmek için tüm şartları zorluyor. Mikautadze transferinde işi yokuşa süren Lyon, ilk etapta 20 milyon euro istediği futbolcu için rakamı 25 milyon euroya çıkardı.