Georges Mikautadze için pazarlık masası! Dursun Özbek son kozunu oynayacak
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Kadrosunu güçlendirerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için düğmeye basan sarı-kırmızılı ekip peşinde olduğu Georges Mikautadze için son kozunu oynamaya hazırlanıyor.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimleri kadrosuna katmanın peşinde.
MIKAUTADZE İÇİN YOĞUN TEMAS
Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze için hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim Mikautadze transferi bonservisle bitirmek için tüm şartları zorluyor. Mikautadze transferinde işi yokuşa süren Lyon, ilk etapta 20 milyon euro istediği futbolcu için rakamı 25 milyon euroya çıkardı.
DURSUN ÖZBEK PAZARLIK MASASINA OTURACAK
Bu gelişme sonrası Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon ile randevulaştı. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Lyon forması giyen Mikautadze için son bir atak yaparak pazarlık masasına oturacak.