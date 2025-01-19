Galatasaray'a kaya gibi stoper! Chelsea'nin yıldızı geliyor
Transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte masaya son olarak Chelsea'de forma giyen yıldız bir isim geldi. Galatasaray'ın Axel Disasi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Süper Lig'de Hatay deplasmanında alınan beraberlik sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanıyor. Kadrodaki eksik bölgelere yoğunlaşan sarı-kırmızılılar özellikle savunma hattında önemli isimlere yönelmeyi hedefliyor.
HEDEF CHELSEA'NİN YILDIZI
Cimbom, stopere Chelsea'nin yıldızı Axel Disasi'yi getirmek istiyor. 26 yaşındaki Fransız savunmacı için Chelsea ile temasa geçildiği ve resmi girişimlerin başladığı vurgulandı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Chelsea'nin Disasi'yi kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. 26 yaşındaki stoper bu sezon Londra kulübünde 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 2 asist yaptı. Disasi stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. Yıldız stoper, Premier Lig'de ise sadece 5 maçta 351 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye gelen Disasi'nin sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.
AYRILMAK İSTİYOR
Axel Disasi, Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız stoperin daha fazla şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği vurgulandı. Chelsea'nin de izin vereceği dile getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?
- Kışlık konservelerin tazeliğini korumanın en kolay yolu
- Masa başında çalışırken yapabileceğiniz 5 egzersiz
- Dünyanın en değerli kanı: Rh-null! Nadir bulunuyor, altın kan olarak anılıyor
- Zararsız görülen alışkanlıkların sinsi tehlikeleri
- Kilo vermek ve kas kazanmak için bu meyveleri sofranıza ekleyin!
- Emekli promosyon 2025: En yüksek hangi banka veriyor?
- TOKİ başvuru 2025 e-Devlet ne zaman? Gözler 250 bin sosyal konut projesinde!
- 18 Ocak hava durumu: Hafta sonu yağış var mı? O bölgede fırtına alarmına dikkat!
- İlkan Karaman'ın acılı babası konuştu!
- Takım oyuncusu musun, yoksa bağımsız lider mi? Optik illüzyonla gizli yönünüzü keşfedin!
- Oyunun kuralları değişti: Apple iOS 18.2 ile o özelliği getirdi