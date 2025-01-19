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Galatasaray'a kaya gibi stoper! Chelsea'nin yıldızı geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 09:27 Güncelleme: 19.01.2025 09:32
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Galatasaray’a kaya gibi stoper! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte masaya son olarak Chelsea'de forma giyen yıldız bir isim geldi. Galatasaray'ın Axel Disasi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Süper Lig'de Hatay deplasmanında alınan beraberlik sonrası Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanıyor. Kadrodaki eksik bölgelere yoğunlaşan sarı-kırmızılılar özellikle savunma hattında önemli isimlere yönelmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Axel Disasi ile transfer için görüşmelere başladı (AFP)Galatasaray, Axel Disasi ile transfer için görüşmelere başladı (AFP)

HEDEF CHELSEA'NİN YILDIZI
Cimbom, stopere Chelsea'nin yıldızı Axel Disasi'yi getirmek istiyor. 26 yaşındaki Fransız savunmacı için Chelsea ile temasa geçildiği ve resmi girişimlerin başladığı vurgulandı.

Axel Disasi'nin sözleşmesi 2029'da bitiyor (AFP)Axel Disasi'nin sözleşmesi 2029'da bitiyor (AFP)

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberlerde de Chelsea'nin Disasi'yi kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. 26 yaşındaki stoper bu sezon Londra kulübünde 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 2 asist yaptı. Disasi stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. Yıldız stoper, Premier Lig'de ise sadece 5 maçta 351 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye gelen Disasi'nin sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.

Axel Disasi de Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor (AFP)Axel Disasi de Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor (AFP)

AYRILMAK İSTİYOR
Axel Disasi, Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız stoperin daha fazla şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istediği vurgulandı. Chelsea'nin de izin vereceği dile getirildi.

Disasi için Atalanta'nın da devrede olduğu öğrenildi (Reuters)Disasi için Atalanta'nın da devrede olduğu öğrenildi (Reuters)

ATALANTA'DAN TEKLİF
İtalya Serie A'dan Atalanta'nın Axel Disasi'yi istediği belirtildi. Atalanta'nın Disasi için Chelsea ile temas kurduğu kaydedildi. İtalyan kulübünün kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.

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Galatasaray’a kaya gibi stoper! Chelsea’nin yıldızı geliyor Galatasaray’a kaya gibi stoper! Chelsea’nin yıldızı geliyor Galatasaray’a kaya gibi stoper! Chelsea’nin yıldızı geliyor
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