Galatasaray’a kaya gibi stoper! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Axel Disasi'nin sözleşmesi 2029'da bitiyor (AFP)

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Chelsea'nin Disasi'yi kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. 26 yaşındaki stoper bu sezon Londra kulübünde 16 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 2 asist yaptı. Disasi stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. Yıldız stoper, Premier Lig'de ise sadece 5 maçta 351 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye gelen Disasi'nin sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek.