04 Ocak 2025, Cumartesi
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Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr'ye açıkladı

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Süleyman Yıldırmaz Süleyman Yıldırmaz
Giriş: 04.01.2025 21:51 Güncelleme: 04.01.2025 23:02
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Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin son durumu hakkında sarı kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

İCARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi (Foto: AA)Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi (Foto: AA)

Sarı kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, ahaber.com.tr Haber Sorumlusu Süleyman Yıldırmaz'a açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr'ye açıkladı Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr'ye açıkladı

İnce, Icardi'nin dönüş tarihi ve son durumu hakkında "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." dedi. İnce, İstanbul'a ne zaman gelecek sorusuna ise "Önümüzdeki sezon inşallah" cevabını verdi.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi (Foto: AA)Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi (Foto: AA)

NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.

Sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken Arjantinli golcüsü Mauro İcardi maçın son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi ameliyat olurken sezonu kapatmıştı.

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