Mauro Icardi ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr'ye açıkladı

İnce, Icardi'nin dönüş tarihi ve son durumu hakkında "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." dedi. İnce, İstanbul'a ne zaman gelecek sorusuna ise "Önümüzdeki sezon inşallah" cevabını verdi.