Galatasaray’da santrfor mesaisi! Icardi’nin yerine 2 oyuncu listede...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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ICARDI SEZONU KAPATTI İDDİASI

Karşılaşmanın ikinci yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında kopuk ve menüsküsünde hasar tespit edilen Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

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ARNAUTOVIC VE RASPADORI MESAİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre ilk olarak gündeme iki isim geldi; Inter'den Arnautovic ve Napoli'den Osimhen'in arkadaşı Raspadori.

Sezon sonuna kadar kaliteli bir golcü kiralamak isteyen Cimbom'un başka adaylar da belirlemesi bekleniyor.