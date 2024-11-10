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Galatasaray'da santrfor mesaisi! Icardi'nin yerine 2 oyuncu listede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 14:23
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Galatasaray’da santrfor mesaisi! Icardi’nin yerine 2 oyuncu listede...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin yerine yeni isimler aramaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde 2 oyuncu yer alıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ICARDI SEZONU KAPATTI İDDİASI

Karşılaşmanın ikinci yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında kopuk ve menüsküsünde hasar tespit edilen Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Arşiv fotoğrafArşiv fotoğraf

ARNAUTOVIC VE RASPADORI MESAİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre ilk olarak gündeme iki isim geldi; Inter'den Arnautovic ve Napoli'den Osimhen'in arkadaşı Raspadori.

Sezon sonuna kadar kaliteli bir golcü kiralamak isteyen Cimbom'un başka adaylar da belirlemesi bekleniyor.

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