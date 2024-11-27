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Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı ülke belli oldu: Galatasaray'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 16:01 Güncelleme: 27.11.2024 16:09
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Mauro Icardi’nin ameliyat olacağı ülke belli oldu: Galatasaray’dan açıklama

Galatasaray'ın çapraz bağlarında sakatlanan Mauro Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıklandı. Kulüp Doktoru Yener İnce, "Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'la karşılaşacak. Karşılaşma için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılarda kulüp doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin ameliyat süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı.

AMELİYATI ARJANTİN'DE OLACAK

Yener İnce, yıldız futbolcunun Arjantin'de ameliyat olacağını belirtti.

Mauro Icardi'nin ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle ilgili Yener İnce şunları söyledi:

Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. İleriki dönemde rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Pazartesi günü ameliyatı olacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında dizinden sakatlandı. Yapılan kontrollerin ardından Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

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