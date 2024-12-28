Cristiano Ronaldo’dan sevenlerini üzen açıklama!

Dubai Dünya Futbol Ödülleri töreninde konuşan Cristiano Ronaldo, futbol kariyeri sonrasında teknik direktörlük olup olmayacağıyla ilgili "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım." açıklamasını yaparak sevenlerini üzdü.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Sizce şu anda en iyi teknik direktör kim sorusuna da yanıt veren Portekizli yıldız, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Carlo Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA KULÜP SATIN ALACAĞIM"

Futbolu kariyerini sonlandırdıktan sonra neler yapmak istediğini ifade eden Ronaldo, "Kulüp satın almayı düşünüyorum" dedi.

-Cristiano Ronaldo: "Dünyanın en iyi oyuncusu şu anda Vinicius Junior."

-Vinicius Junior: "Ronaldo öyle diyorsa bir bildiği vardır."