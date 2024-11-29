Resmen açıklandı! Beşiktaş’ın yeni başkanı Hüseyin Yücel oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiği ve başkanlık görevinin Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verildiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzden Açıklama Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Lisesi'nde tamamlayan Yücel ardından Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde icra ettiği farklı görevlerin ardından Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın icra kurulu başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basketbol takımını kurdu. Takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu.

Hüseyin Yücel, daha önce Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yücel, iki çocuk babasıdır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.