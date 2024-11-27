27 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 08:37
ABONE OL
Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör