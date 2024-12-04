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Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 18:15 Güncelleme: 04.12.2024 18:20
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Resmen açıklandı! Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi web sitesinde yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Beşiktaş'ın resmi web sitesinde yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış.

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