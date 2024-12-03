Beşiktaş seçime gidiyor! Olağanüstü kongre 29 Aralık’ta

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizi derinleşiyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel oturdu ancak kulüp, erken seçim kararı aldı.

29 ARALIK'TA YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Siyah-beyazlı camia, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Bu kritik tarihte Beşiktaş'ın yeni başkanı belirlenecek.

GEÇİCİ GÖREV SERDAR TOPRAKTEPE'DE

Kongreye kadar, takımın başında Serdar Topraktepe görev yapacak. Bu süreçte, Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Beşiktaş camiası, seçim sürecine kilitlenmiş durumda ve tüm gözler 29 Aralık'ta yapılacak kongrede olacak.