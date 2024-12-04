CANLI | TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kepezspor ile kozlarını paylaşıyor. TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kepezspor ile kozlarını paylaşıyor.
Saat 18.00'da başlayan ve Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor
-KARAHAN YASİR SUBAŞI
-MUHAMMET TUNAHAN TAŞCI
-LOUKA DANIEL PRIP ANDREASEN
-EMMANUEL BOATENG
-FILIP DAMJANOVIC
-OĞULCAN ÜLGÜN
-ADEM EREN KABAK
-MELİH İBRAHİMOĞLU
-MELİH BOSTAN
-BLAZ KRAMER
Kepez Belediyespor
-AKIN ÇAKIR
-ATİLLA ATEŞ
-OĞUZHAN KOLAK
-SABAHATTİN EMİR BOZ
-ALPEREN EMİR DİKMEN
-REMZİ KOLCUOĞLU
-EMRE AK
-AHMET HAKAN DEMİRLİ
-MUHAMMED MUSTAFA PINARCI
-CAN TOKSOY