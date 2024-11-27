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Süper Lig'de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı! İşte hakemler arasında geçen konuşmalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 00:26
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Süper Lig’de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı! İşte hakemler arasında geçen konuşmalar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı. İşte hakemler arasında geçen konuşmalar...

TFF, Süper Lig'in 13. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı.

Eyüpspor - Çaykur Rizespor müsabakasının 90+1. dakikasında hakem Ali Şansalan Eyüpspor lehine faul verirken, Amir Hadziahmetovic'e sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Şansalan, Hadziahmetovic'in Melih'e kural dışı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sarı kartı iptal etti ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.

VAR: Ali Hocam, Ali Hocam. VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet, dinliyorum.

VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Evet.

VAR: Bu temas noktasında başlıyoruz.

HAKEM: Evet, görüyorum şu an.

VAR: Bir açı daha var.

HAKEM: Normal hızda oynatır mısın bir Özgür abi?

VAR: Tamam, peki.

HAKEM: Evet, buradan. En son bu açıdan. Normal yavaş bu açıdan. Yukarıdaki açıdan Tight'tan.

VAR: Burada dağılıyor çünkü.

HAKEM: Bekle, yavaş. Tamam tamam, yavaş yavaş göster şimdi buradan bana.

VAR: Diğer açıları istersen hızlı oynatayım.

VAR: Diğer açıyı da göster.

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