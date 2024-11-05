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Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtladı açıklandı! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe'nin VAR kayıtları...

Giriş: 05.11.2024 20:15 Güncelleme: 05.11.2024 20:18
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Süper Lig’de 11. haftanın VAR kayıtladı açıklandı! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe’nin VAR kayıtları...

Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran VAR kararlarına yönelik konuşmalar...

Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran VAR kararlarına yönelik konuşmalar...

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