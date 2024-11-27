Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray - Eyüpspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.
Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray - Eyüpspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.
İşte maç takvimi ve hakemler
29 Kasım Cuma
Antalyaspor - Sivasspor | Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
Samsunspor - Bodrum FK | Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor | Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe | Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
Çaykur Rizespor - Kayserispor | Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
Fenerbahçe - Gaziantep FK | Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş | Kadir Sağlam