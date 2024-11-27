Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray - Eyüpspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.

İşte maç takvimi ve hakemler



29 Kasım Cuma

Antalyaspor - Sivasspor | Yasin Kol



30 Kasım Cumartesi

Samsunspor - Bodrum FK | Ozan Ergün

Adana Demirspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan

Alanyaspor - Trabzonspor | Burak Pakkan

Başakşehir - Göztepe | Çağdaş Altay



1 Aralık Pazar

Çaykur Rizespor - Kayserispor | Emre Kargın

Galatasaray - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır



2 Aralık Pazartesi

Fenerbahçe - Gaziantep FK | Alper Akarsu

Hatayspor - Beşiktaş | Kadir Sağlam