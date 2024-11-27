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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 13:18
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Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray - Eyüpspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.

Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre haftanın en kritik karşılaşmalarından olan Galatasaray - Eyüpspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.

İşte maç takvimi ve hakemler

29 Kasım Cuma
Antalyaspor - Sivasspor | Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi
Samsunspor - Bodrum FK | Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor | Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor | Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe | Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar
Çaykur Rizespor - Kayserispor | Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi
Fenerbahçe - Gaziantep FK | Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş | Kadir Sağlam

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