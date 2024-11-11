Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan kayıtlarda Galatasaray - Samsunspor ve Fenerbahçe - Sivasspor maçlarındaki anlar da yer aldı.
TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
KASIMPAŞA- KAYSERSİSPOR
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Sen benim verdiğim açıyı ver buradan.
Hakem: Topla oynamıyor mu ya Ali dur bir bakayım.
AVAR: Yazayım mı potansiyel penaltı diye?
VAR: Bak burada temas noktasını gösteriyorum sana. Şimdi normal oynatacağım. Top sahanın içinde
Hakem: Topla kimin oynadığını gösterir misin bana hocam
VAR: Başka bir açıdan onu da göstereyim.
VAR: Yaklaştırayım mı.
Hakem: Topla sarı hücum oyuncusu oynuyor. Savunma oyuncusu late tackle yapıyor. Penaltı vereceğim. Kart vermiyorum.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR
VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.
VAR: Doğrudur.
Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.
FENERBAHÇE - SİVASSSPOR: FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ
VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."
Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?
VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."
Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"
VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"
Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."
VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."
FENERBAHÇE - SİVASSPOR: FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."
Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."
VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum."
Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."
VAR: "Doğrudur."