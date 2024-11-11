Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

KASIMPAŞA- KAYSERSİSPOR

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Sen benim verdiğim açıyı ver buradan.

Hakem: Topla oynamıyor mu ya Ali dur bir bakayım.

AVAR: Yazayım mı potansiyel penaltı diye?

VAR: Bak burada temas noktasını gösteriyorum sana. Şimdi normal oynatacağım. Top sahanın içinde

Hakem: Topla kimin oynadığını gösterir misin bana hocam

VAR: Başka bir açıdan onu da göstereyim.

VAR: Yaklaştırayım mı.

Hakem: Topla sarı hücum oyuncusu oynuyor. Savunma oyuncusu late tackle yapıyor. Penaltı vereceğim. Kart vermiyorum.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğrudur.

Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

FENERBAHÇE - SİVASSSPOR: FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."

Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?

VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."

Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"

VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"

Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."

VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."

FENERBAHÇE - SİVASSPOR: FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."

Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."

VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum."

Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."

VAR: "Doğrudur."