Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım! "Wanda Nara beni taciz etti"
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medyadan Wanda Nara hakkında paylaşım yaptı. Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.
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