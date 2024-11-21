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Alperen Şengün alev aldı! Bu sezonki en yüksek skoru: Indiana Pacers potasına 31 sayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 10:11
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Alperen Şengün alev aldı! Bu sezonki en yüksek skoru: Indiana Pacers potasına 31 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

BUCKS'TA ANTETOKOUNMPO'DAN 41 SAYI

Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 122-106'lık skorla geçti.

Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asistle Bucks'ın 6. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bulls'ta Zach LaVine'ın 27 ve Torrey Craig'in 15 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

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