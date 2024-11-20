Galatasaray’da Gift Orban sesleri yükseliyor

Teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce verdiği röportajda çift forvet oynamaya devam edeceğini söylemişti. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından Batshuayi ve Osimhen'le yola devam edecek olan Aslan'ın hocası, bu ikilinin sayısal olarak yeterli olmayacağını düşünerek buraya bir takviye talebinde bulundu.

İŞTE GÜNDEME GELEN İSİM

Düşük maliyetli bir fırsat transferi peşinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen isim de yıldız bir isim oldu. Aslan, bu kez başka bir Nijeryalı golcünün peşine düştü.

ORBAN SÜRPRİZİ

Belçika Ligi'nde Gent formasıyla parlayan, büyük umutlarla transfer olduğu Lyon'da ise tam anlamıyla aradığını bulamayan Gift Orban, Cim Bom'un radarına takıldı. Forvet hattını yedeklemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı'yı kiralamaya çalışıyor.

BELÇİKA'DA PARLADI

Nijerya'dan Avrupa'ya adımını 2022 yazında Norveç takımı Stabaek'e giderek atan Gift Orban, sadece yarım sezon sonra 2023'ün başında 4.5 milyon Euro'ya Belçika'nın Gent takımına transfer oldu. Belçika'da müthiş bir form grafiği ortaya koyan Orban, Gent formasıyla 52 karşılaşmaya çıkarken 32 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Bu çıkış onu sadece 1 yıl sonra 2024'ün başında 14 milyon Euro'ya Lyon'a taşıdı. Ancak Fransa'da işler pek de Orban'ın istediği gibi gitmiyor.

YENİ BİR FIRSAT PEŞİNDE

Genç forvet geçtiğimiz sezondan bu yana Lyon formasıyla 21 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni takımında düzenli şans bulamayan Gift Orban, tam anlamıyla yeni bir fırsat peşinde.

G.SARAY'DA OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Aynı zamanda Osimhen'in vatandaşı olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transfer olma fikrine çok sıcak yaklaşıyor. Genç oyuncu kiralık veya bonservisiyle İstanbul'un yolunu tutmak için kulüplerden haber bekliyor. Lyon'un finansal sıkıntıları nedeniyle tarafların bonservis anlaşması yapma ihtimali de yüksek görünüyor.

TRABZONSPOR İKNA EDEMEMİŞTİ

Öte yandan Lyon'dan ayrılmaya hazırlanan Gift Orban'la yaz transfer döneminde Trabzonspor da ilgilenmişti. Ancak bordo-mavili kulübün bu transfer girişimi başarısız olmuştu.