Acun Ilıcalı tarihi kararı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray yabancı hakemlerle anlaştı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray ile anlaştıklarını belirterek, bu sezon iki takımın oynadığı karşılaşmaları iki yabancı hakemin değerlendireceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.