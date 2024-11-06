Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen



9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük



10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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