AZ Alkmaar Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AZ Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Maarten Martens yönetiminde gerçekleştirildi.



Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.



AZ Alkmaar-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

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