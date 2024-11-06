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AZ Alkmaar Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 22:52 Güncelleme: 06.11.2024 22:53
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AZ Alkmaar Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yi kendi standı konuk edecek olan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AZ Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Maarten Martens yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

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