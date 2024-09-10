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Jose Mourinho'dan Galatasaray sözleri: Hakemler farklı bakıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 22:49 Güncelleme: 10.09.2024 22:57
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Jose Mourinho’dan Galatasaray sözleri: Hakemler farklı bakıyorlar

Fenerbahçe'nün dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, katıldığı televizyon programında transfer gündemine ve Galatasaray'a dair flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı Cimbom'un yeni transferi Victor Osimhen hakkında da konuştu. İşte detaylar...

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