Paris Olimpiyatları’nda kadınlarla yarışmıştı! Boksör Imane Khelif’in erkek olduğu ortaya çıktı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 66 kilo kadınlar boks kategorisinde altın madalya kazanan Cezayirli boksörü Imane Khelif ile ilgili olarak olimpiyatlar sırasında fiziksel görünüşü ve hissedilen güç farkı nedeniyle gündem olmuştu.

Boksör Imane Khelif (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

SAĞLIK RAPORU SIZDIRILDI

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi.



Boksör Imane Khelif (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

BOKSÖR IMANE KHELIF'İN ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cezayirli Imane Khelif'in "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor. Bu durumun, 5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa işaret ettiği belirtiliyor.



Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ve Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Khelif'in biyolojik özellikleri detaylandırılıyor.

Boksör Imane Khelif (Foto: ahaber.com.tr arşiv)



RAHMİ DE BULUNMUYOR

Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı. Khelif'in XY kromozomlarına sahip olduğu daha önce de gündeme gelmiş ve Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2023 yılında Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya mücadelesine katılmasını yasaklamıştı.

İTALYAN BOKSÖR YARIŞTAN ÇEKİLİNCE TARTIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

65 kiloda ringe çıkan boksör Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaşmıştı. Cezayirli, Carini'ye sert bir yumruk atarak onu ringin diğer ucuna göndermişti.

İtalyan boksör ayakta kalmayı başardı ve birkaç dakika sonra köşesine gidip 'çok acıdı' demişti. Carini, köşesine danıştıktan sonra 46. saniyede müsabakadan çekilme kararı almış ve Khelif galip ilan edilmişti. Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı.

IMANE KHELİF KİMDİR?

Imane Khelif, Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendi.

Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.

Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi.

Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.