Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.
Sakatlığı düzelen Stefan Savic'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.