07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te bronz madalya kazandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 22:45 Güncelleme: 07.08.2024 22:57
ABONE OL
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024’te bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Esra Yıldız KahramanEsra Yıldız Kahraman

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Esra Yıldız KahramanEsra Yıldız Kahraman

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör