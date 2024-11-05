İşte Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri! Birbirinden heyecanlı maçlar
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken 4. tur eşleşmeleri de belli oldu. Birbirinden heyecanlı maçlar 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nefesleri kesen 3. tur maçlarının ardından 4. tur heyecanı yaşanacak.
MAÇLAR ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA
Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlar 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde;
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İY - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Samsunspor - 52 Orduspor
Amed - Adana 01 FK
Alanyaspor - Fethiyespor
Çorluspor - Manisaspor
İstanbulspor - Alanya 1221 FK
Hatayspor - Osmaniyespor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderun - Tire
Erzurumspor - Ayvalıkgücü
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32
1461 Trabzon - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor
24 Erzincanspor - Karaköprü
Bursaspor - Vanspor