Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk yarıda şov yaptı

Benfica'ya transfer olduğundan beri adından söz ettiren milli yıldız Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.

Portekiz Premier Ligi'nin 9. Haftasında Benfica Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu maçta 3 gol atmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahasına düşen topu takip eden ve sonrasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu gol perdesini açtı. 4 dakika sonra ise Angle Di Maria'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyor Cezary Miszta'yı mağlup etti farkı ikiye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

HAT-TRİCK

45+2. dakikada, Di Maria'nın içeriye çevirmek istediği top savunmadan sekti ve yine Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. Sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı ve böylece ilk yarı sona ermeden hat-trick yapmayı başardı.