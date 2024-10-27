Kerem Aktürkoğlu Portekiz'i salladı! İlk yarıda şov yaptı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve her oyunda skora katkı yapan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor. Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Benfica ile karşı karşıya gelen Rio Ave maçında ilk yarıda 3 gol atarak takımına galibiyet getiren Aktürkoğlu hat-trick yaptı. İşte detaylar...
Benfica'ya transfer olduğundan beri adından söz ettiren milli yıldız Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.
Portekiz Premier Ligi'nin 9. Haftasında Benfica Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu maçta 3 gol atmayı başardı.
Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahasına düşen topu takip eden ve sonrasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu gol perdesini açtı. 4 dakika sonra ise Angle Di Maria'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyor Cezary Miszta'yı mağlup etti farkı ikiye çıkardı.
HAT-TRİCK
45+2. dakikada, Di Maria'nın içeriye çevirmek istediği top savunmadan sekti ve yine Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. Sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı ve böylece ilk yarı sona ermeden hat-trick yapmayı başardı.