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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 01:26
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Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası!

Portekiz Premier Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, Boavista'ya konuk oldu. Bruno Lage'nin ilk 11'de forma şansı verdiği Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça damga vurdu.

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