GS-BJK derbisi bugün saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş dev derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor. Geçen yılın şampiyonu Okan Buruk'un takımı, Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarıyla dikkat çeken siyah beyazlıları ağırlayacak. Süper Kupa'nın rövanşının da oynanacağı bu kritik maç, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak bu önemli mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak. Puan yarışı veren iki takım, taraftarlarının desteğiyle avantaj elde etmeye çalışacak. Maç sonrası Süper Lig puan durumu tablosu, bu derbiyle şekillenecek.
Maç Detayları
Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
Süper Kupa Rövanşı
Bu derbi, sezon başında karşılaşan Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş'ın Süper Kupa mücadelesinin rövanşı niteliğinde. O karşılaşmada Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı kazandı. Derbi heyecanı, bu rövanşla birlikte bir kez daha doruğa çıkacak.