GS-BJK derbisi bugün saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş dev derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak bu önemli mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak. Puan yarışı veren iki takım, taraftarlarının desteğiyle avantaj elde etmeye çalışacak. Maç sonrası Süper Lig puan durumu tablosu, bu derbiyle şekillenecek.

Maç Detayları

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Süper Kupa Rövanşı

Bu derbi, sezon başında karşılaşan Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş'ın Süper Kupa mücadelesinin rövanşı niteliğinde. O karşılaşmada Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı kazandı. Derbi heyecanı, bu rövanşla birlikte bir kez daha doruğa çıkacak.