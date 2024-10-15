Futbol dersi verilir! Spor yazarları İzlanda galibiyetini değerlendirdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda rakibini 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da tarihindeki ilk galibiyeti elde etti.

Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden ve yalnızca tek beraberlik elde eden Türkiye, ilk galibiyetini 4-2'lik sonuçla elde etti ve İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.

Türkiye'ye tarihi galibiyeti getiren goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

İzlanda'da elde ettiğimiz ilk zaferin ardından spor yazarları alınan kritik galibiyeti değerlendirdi.

YEDİĞİMİZ GOLLER BİZE YAKIŞMADI - AHMET ÇAKAR

İzlanda'yı deplasmanda tarihimizde ilk defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün iyi oynadık diyebiliriz, bazı oyuncularımız çok etkiliydi. Mağlubiyetten maçı çevirdik ama tabii söylememiz gereken en olumsuz şey, yediğimiz goller. Ağlarımızda gördüğümüz iki golde de ciddi hatalar var. İlk golde Abdülkerim kaçırdı, golü yedik. Hemen ardından Merih ıskaladı, az kalsın golü yiyecektik. İlk yarıda iyi kapanan İzlanda defansına karşı fazla pozisyon üretemedik. Oysa ki Kenan Yıldız, önemli işler yaptı. Arda tek başına oyunun yönünü çevirmeye çalıştı ama beraberliği bulamadık. İkinci yarı İrfan Can sahne aldı. Muhteşem vurdu, çok defa attığı gollerden biriyle beraberliği yakaladık, ardından da maça tüm ağırlığımızı koyduk. Önce bir penaltı kazandık, Hakan iki ayağıyla da topa temas ettiği için penaltıyı atamamış olduk. Ardından bir penaltı daha yakaladık, bu sefer Hakan düzgün vurdu, öne geçtik.

Tuhaf olan şu; öndeyiz, mağlubiyetten galibiyete gelmişiz, bitimle 10-15 dakika var. İşte burada maçın en kötü anını yaşadık. Amatör takımların yemeyeceği bir gol yedik. Merih topu çıkarmak isterken, arkadan Uğurcan hatalı çıkış yaptı, İzlandalı da kafayı vurdu, golü yaptı. Dedik ki bir çuval incir berbat oldu. Ama bu sefer de Kerem sahneye çıktı. İzlandal ı oyuncu ve kalecinin yaptığı hatayı affetmedi. Kaleciye bastı, top Arda'nın önüne düştü, o da golü attı. Çok iyi gidiyoruz, iyi oyuncularımız var ama kötü goller yiyoruz. Polonyalı hakem, neredeyse tüm kararları VAR yardımıyla verdi ama doğruydu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geldi. (AA)

BU TAKIMI SEVİYORUM - ONUR ÖZKAN

İzlanda, Galler ve Karadağ bizim ayarımızda takımlar değil. Belki bu rakipleri yenmemiz çok doğal. Ancak yakın geçmişte Ay-Yıldızlı forma altında öyle şeylere şahit olduk ki; sırf bu yüzden bile bu takımı seviyorum.

Kapris yok. Kişisel çekişmeler yok.

Kapalı kapılar arkasında saçma pazarlıklar yok. Sadece tek yürek olmuş, tam bir takım gibi hareket eden, aynı hedef için beraber yürüyen oyuncular var.

Dün rakip bize tep ters gelen, evinde bize karşı yenilgi yüzü görmeyen İzlanda. Üstelik zemin buz. Maçın başında golü de yedik.

Aradaki kalite farkı ne olursa olsun bu ortamda maçı çevirmek kolay iş değil. Evet hatalar yapıyoruz.

Evet bazen üretmekte zorlanıyoruz.

Ama hiç pes etmiyoruz. Savaşmaktan vazgeçmiyoruz. Dün de böyle oldu. Üstelik yıkıcı bir gol yiyip skor 2-2'ye gelmesine rağmen mental ve fiziki olarak ayakta kalıp 4-2'ye getirdik maçı.

Gecenin öne çıkan isimleri var tabii ki. Ancak bana göre sadece bu galibiyetin değil, yaklaşık 1 yıldır izlediğimiz bu güzel takımın mimarına ayrıca değinmek lazım. Kulüpçülük refleksiyle saçma bir şekilde yıprattığımız Vincenzo Montella'ya alkışlarımı gönderiyorum.

O niye oynamadı, bu niye oynadı deyip bu galibiyete sevinmeyen İzlandalılar olduğunu da biliyorum içimizde. Dün onları da yendi bu çocuklar ve Montella.

BÜTÜN TAKIMIMIZ ALKIŞI HAK EDİYOR - ÖMER ÜRÜNDÜL

Çok erken yediğimiz hatalı golle zora soktuğumuz maçı müthiş bir geri dönüşle kazandık. İzlanda erken skor avantajı yakalayınca doğal olarak oyunu geride kabul etti. Bu da bizim çabuk oyuncularımızla defansın arkasına sarkma planımızı suya düşürdü. Yerleşik savunmaya karşı sıkışık alanda denediğimiz varyasyonlarda ilk yarı golü bulamadık. İkinci yarıya iştahlı başladık. Önce kazandığımız penaltıda Hakan zeminin azizliğine takıldı ama moralimizi bozmadık. İrfan Can'ın mükemmel şutuyla beraberliği yakaladık. Ardından da ikinci penaltıdan Hakan takımı öne geçirdi. Son on dakikaya girilirken yine hatalı bir gol yedik. Ama futbolcularımız kazanmak için inançlıydılar. Kerem önce kaleciyi bozarak çaldığı topta tekrar öne geçmemizi sağladı. Son saniyede de mükemmel golle işi garantiye aldırdı.

Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. Dün en büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik. Bu muhteşem galibiyete rağmen bir ders çıkarmamız lazım. Futbolun en önemli ilkelerinden biri olan savunma güvencesini bazen göz ardı ediyoruz. Deplasmanda daha 3. dakikada kontratak golü yedik. Üstelik rakibin attığı uzun topta en gerideki oyuncumuz santranın önünde rakip alanda yakalandı. Bu büyük bir strateji hatasıydı.

DERS VERDİK - LEVENT TÜZEMEN

Erken golle geriye düştük, yılmadık. İrfan Can'ın harika golüyle skoru dengeledik. Hakan'ın çift ayak vuruşu nedeniyle penaltımız doğru bir kararla iptal oldu ama dağılmadık. İkinci penaltıyı Hakan gole çevirdi. Tam "Kazandık" derken hatalı gol yedik. İnancımızdan vazgeçmedik, çünkü maçın başından itibaren Milliler kazanmayı hak eden bir oyun oynuyorlardı. Kerem'in inatçılığıyla kazandığımız topu, Arda ile gole çevirdik. Finali yine Kerem'in muhteşem golüyle yaptık. İzlanda'ya futbol dersi verdik. Üst üste geri dönüşlere imza attık ve dev bir zafer kazandık. Kazanamama büyüsünü nihayet bozduk, Reykjavik kâbusunu bitirdik. Tüm oyuncuların yüreğine, ayağına, mücadelesine ve inancına sağlık. Hepsini alkışlıyorum.

Soğuk havada, ayakta durmayı zorlayan kaygan zeminde yediğimiz erken gol Milliler'i olumsuz etkilemedi. Oyunun hakimi bizdik. Yine önde baskı yaptık, ikili mücadeleleri kazandık, topa hükmettik, rakip kaleye çok adamla baskı kurduk, İzlanda'yı 11 kişi sahasına hapsettik. A Ligi'ne yakıştığımızı oynadığımız şahsiyetli, kaliteli ve akıllı futbolumuzla kanıtladık. Mücadele olarak mücadelenin temsilcileri sayılan İzlanda'yı fizik güç olarak alt ettik, hatta top bile göstermedik. Kenan Yıldız, Kerem, Arda, İrfan Can, Kaptan Hakan, Orkun yorulmak bilmediler. Hele Kenan 3 kişilik oynadı, İzlanda'nın sağını resmen dağıttı. Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz.

A Millilerimiz maçın ardından büyük sevinç yaşadı (AA)

YILDIZLAR YERE İNSİN; GÖZLERİNİZDEN ÖPSÜN HER BİRİNİZİ… - ZEKİ UZUNDURUKAN



Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde İzlanda kalesine 16 gol girişimimiz vardı. Öyle net, öyle muazzam gol pozisyonlarına girdik ki… Kaleci Valdimarsson panter kesildi. Maçın başında Oskarsson'un golüyle geriye düştük. Ama oyunu hiç bırakmadık. Biz oynadık, İzlanda seyretti. Buzlu zeminmiş, soğuk havaymış, bize vız gelir.



Takır takır top oynadık Laugardalsvöllur Stadı'nın zemininde. Fizikli İzlandalılar'a futbol dersi verdik! Maç sırasında tuttuğum notlara baktım da iki A3 kağıdını doldurmuşum. İzlemeye de, yazmaya da doyamadım! Maçın öyle güzel öyle çılgın bir hikayesi oldu ki… Birbirinden sihirli goller attık Reykjavik'te! Pozisyon üzerine pozisyon ürettik. Sanki Dünya Kupası finaline çıkmış gibi yürekli bir futbol oynadı Bizim Çocuklar! Hepsinin formalarından buz gibi havaya rağmen adeta kilolarca ter aktı. Bire bir mücadelelerden bire bin verim aldık.



Maçın kader anı 76'da Merih Demiral'ın kale çizgisinden adeta bir kaleci gibi çıkardığı toptu. Resmen golü kurtardı Merih! Helal olsun Merih kardeşim! Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Skor 2-2'ye geldiğinde bile hiç karamsarlığa girmedik. Biz bu maçı kazanacağız dedik ve kazandık! Hem de ne kazanmak öyle! Yanardağ Ordusu gibiydik Reykjavik'te! Kahramanlarımız, adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüştü! Eskiden İzlanda'da kazanmak bizim için bir ihtimaldi! Dün gece bu ihtimali ihtilale çevirdik!



Attığımız üçüncü golü yüzlerce kez izlesem, aynı coşkuyu yaşarım! O ne top takipçiliği öyle Kerem kardeşim! Sanki içine doğmuş gibi uçtu adeta Kerem! Kalecinin ayaklarının arasındaki topa dokunup; Arda Güler'e servis yaptı. Arda Güler de topu ağlara yuvarladı! Helal olsun Altın Çocuk sana! Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da futboluyla devleşti! Farkı getiren golde öyle bir vuruş yaptı ki Kerem Aktürkoğlu!… Bu vuruşu dünya üzerinde çok az oyuncu yapabilir! Messi ve Ronaldo bile kıskanmıştır bu vuruşu! Suyu bile yakar bu Kerem! İzlanda'yı yaktığı gibi… Muhteşem futbol! Güzel goller! Binbir Gece Masalları gibi bir 90 dakika!



Hakem Damian Sylwestrzak iki kez VAR'a gitti. Penaltıları verdi. İlk penaltıda Hakan Çalhanoğlu, zeminin azizliğine uğrayarak topa iki ayağı ile dokunduğu için (çift vuruş yaptığı için) gol iptal oldu. Ama ikinci penaltıda kaleciyi terse yatırıp, topu filelere yapıştırdı Hakan! İrfan Can'ın jeneriklik golüne 10 üzerinden 10 veriyorum! Bir de yıldızlı pekiyi! Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!

OHHH BE!.. - TURGAY DEMİR



Savunma arkasına atılan uzun topta Abdülkerim, rakibiyle bire bir başladığı koşuda, bir an soldan sağa geçmeye kalkınca ritmi bozuldu ve Oscarsson yaklaşık 60 metre sürdüğü topu ağlarımıza gönderdi… Neresinden baksan dramatik bir goldü. Hava buz, biz buzdan da buz olduk bir anda. Açıkçası ilk yarı sonuna kadar şoku atlatamadık. İkinci yarıda ise "Gerçek" Bizim Çocuklar çıktı sahaya. Her oyuncumuz iki kişilik oynadı adeta. Merih, Orkun, İrfan, Kenan, Hakan, Kerem, Arda… 46'dan itibaren müthiş baskı kurduk. Polonyalı Damian Sylwestrzak VAR uyarısıyla penaltıyı verdi ama şanssızlık yapışmıştı yakamıza bir kere. Hakan Çalhanoğlu, futboldaki tek stepsi yaptı ve aynı anda iki ayağıyla topa dokununca penaltı, uçtu gitti.

Buna rağmen bozulmadık. Baskımız arttı ve bu defa şaşırma sırası İzlandalılar'daydı. Önce İrfan Can müthiş bir füzeyle durumu eşitledi, ardından hakkaniyetli VAR ve dürüst hakemin kararıyla ikinci penaltıyı kazandı. Bu kez Hakan, zemini de dikkate alarak yaptı vuruşunu ve terse gönderdi Valdimarsson'u… Onlar deli danalar gibi saldıracaklardı, beklenen bir şeydi ama biz sakin kalmayı başaramadık. Bir yan topta Uğurcan yeterince yükselemeyince Guojonhsen kafayla skoru eşitledi. Şeytan yine kurtaracaktı bacağını!.. Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz...

İYİ Kİ VAR - MUSTAFA ÇULCU

Oyuna iyi başladık. Rakibi sahasına kapattık ama ilk atakta golü yedik. Abdülkerim'in sezon başından bu yana eksikleri devam ettiği için orta alanda rakibini kaçırdı 50 metre refakat etti ceza alanımıza girdiler el-kol teması ile bozmaya çalıştı başaramadı golü yedik. İyi ki el-kol müdahalesi ile düşüremedi hem penaltı hem kırmızı kart olurdu. Arda'nın şutunu Ingason açık kolu ile engelleyince VAR'dan doğru bir kararla penaltı geldi. Hakan'ın ayağı kayınca topla iki kez oynamış olduğu için gol iptal edildi. Endirek vuruşla başladı.



Oyundan kopmadık oyunun kontrolünü hiç bırakamadık. İrfan Can'ın golü ile önce beraberliği sonra yine doğru müdahale ile gelen penaltıyı hatasız kullanan Hakan ile öne geçtik. Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda dan gelen sonra Kerem'den gelen gollerle müthiş bir galibiyet aldık. Tarih yazan oyuncularımızı kutlarım. Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı topun önünde set oldu. Acemi bir hakem. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor ikinci de Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor her ikisi de net penaltı. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'ın kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi'nin kararı doğruydu.