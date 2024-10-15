Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Türkiye Galler maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu galibiyetle 10 puana ulaşan ay-yıldızlı ekip yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Galler'in 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta İzlanda 4 puanla üçüncü sırada kaldı. Son sıradaki Karadağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Milli takımın bir sonraki kritik maçı Galler'e karşı olacak. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, İzlanda zaferinin ardından gözünü Galler karşılaşmasına dikti. Grupta oynadığı dört maçın üçünü kazanan milliler, namağlup olarak yoluna devam ediyor. Sıradaki rakip ise 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler. Kritik mücadele 16 Kasım'da oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Türkiye, galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

İzlanda Karşısında Tarihi Zafer

Milli takım, İzlanda deplasmanında 4-2'lik bir galibiyet alarak tarihi bir başarıya imza attı. Daha önce rakibiyle deplasmanda oynadığı 7 maçın 6'sında mağlup olan Türkiye, bu maçla İzlanda'da ilk galibiyetini elde etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, aldığı bu galibiyetle gruptaki liderliğini pekiştirdi.

Gol Yağmuru İzlanda'da Başladı

Türkiye'nin İzlanda karşısındaki gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten milli takım, gruptaki en güçlü rakibi Galler karşısında alacağı sonuçla Uluslar Ligi'ndeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Galler Maçına Hazırlıklar Sürüyor

Türkiye'nin sıradaki maçı 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile oynanacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor. Hem Türkiye hem de Galler açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, grup sıralamasında belirleyici olacak.